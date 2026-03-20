Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске мужчина бросил гранату в прохожих

В Хабаровске мужчина поссорился с тремя прохожими и бросил в них гранату.

Источник: Комсомольская правда

Взрывное устройство сдетонировало, но никто не пострадал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В результате происшествия на улице краевой столицы следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктов «а, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ, «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».

Подозреваемого задержали, сейчас с ним работают следователи. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства, включая происхождение боеприпаса.