Гендиректора стройфирмы осудят за обрушение школы в Приморье

В июне 2025 года руководитель подрядной фирмы организовал земляные работы по устройству траншеи для закрытого дренажа вплотную к пристройке школы на улице Кирова. При этом он не предупредил заказчика о старте работ на этом участке и не запросил проектную документацию для проверки состояния фундамента и возможной корректировки проекта. Несмотря на это, выемку грунта продолжили.