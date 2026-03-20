Гендиректора стройфирмы осудят за обрушение школы в Приморье

Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при ремонте школы № 17 в Артеме. Обвиняемый — генеральный директор коммерческой организации, которая выполняла капитальный ремонт. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В июне 2025 года руководитель подрядной фирмы организовал земляные работы по устройству траншеи для закрытого дренажа вплотную к пристройке школы на улице Кирова. При этом он не предупредил заказчика о старте работ на этом участке и не запросил проектную документацию для проверки состояния фундамента и возможной корректировки проекта. Несмотря на это, выемку грунта продолжили.
По данным СКР, такое ведение работ привело к потере устойчивости основания здания. Основание и фундамент пристройки просели в сторону траншеи, после чего произошло частичное обрушение конструкций.
«Установлено, что нарушения при организации дренажных и земляных работ у фундамента школы привели к просадке основания и частичному обрушению здания, сумма ущерба превысила 26 миллионов рублей», — рассказали в СУ СКР по Приморскому краю.
Гендиректору вменяют нарушение правил безопасности при строительных работах по статье УК РФ.