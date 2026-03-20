Рабочий получил тяжёлую травму ноги на заводе в Новосибирске

Рабочий получил серьёзную травму ноги, оказавшись в зоне работающего механизма.

Источник: Om1 Новосибирск

На одном из заводов Новосибирска произошёл тяжёлый несчастный случай во время работы с бетоносмесительной установкой. Инцидент случился 12 марта, когда на участке остановилась подача цемента из силоса. Об этом сообщает Гострудинспекция Новосибирской области.

Наладчик и оператор пульта управления решили устранить проблему на месте. Не отключив оборудование, они начали обстукивать разгрузочную часть силоса, пытаясь восстановить подачу цемента. В этот момент оператор оказался слишком близко к работающему механизму.

«Прибывшие врачи скорой помощи оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в больницу. В результате происшествия работник получил тяжёлую травму», — уточняют в пресс-службе ведомства.

После случившегося Государственная инспекция труда по Новосибирской области начала выездную проверку на предприятии. Специалисты изучают, как соблюдались требования охраны труда и техники безопасности. Также создана комиссия, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.

По итогам проверки материалы передадут в следственные органы для принятия решения.