Причиной пожара в ТЦ в Бурятии мог стать аварийный режим работы электросети

Инцидент произошел ночью в поселке Таксимо.

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Аварийный режим работы электросети мог послужить причиной возгорания в торговом центре в поселке Таксимо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве проинформировали, что пожар локализован на площади 6 тыс. кв. метров. К тушению огня привлечен пожарный поезд.

Пожар возник ночью. Загорелись кровля и складское помещение. По данным прокуратуры Бурятии, пострадавших нет.