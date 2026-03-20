Причиной пожара в ТЦ в Бурятии мог стать аварийный режим работы электросети

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Аварийный режим работы электросети мог послужить причиной возгорания в торговом центре в поселке Таксимо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
«Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электросети», — говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве проинформировали, что пожар локализован на площади 6 тыс. кв. метров. К тушению огня привлечен пожарный поезд.
Пожар возник ночью. Загорелись кровля и складское помещение. По данным прокуратуры Бурятии, пострадавших нет.