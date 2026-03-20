В Лесосибирске в страшном пожаре погибла женщина

За минувшие сутки в крае ликвидировали девять пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в крае ликвидировали девять пожаров. В Лесосибирске пожар разошелся на 180 «квадратов», сгорела хозпостройка и пострадала крыша частного дома. Огонь унес жизнь женщины. Предварительно, все случилось из-за короткого замыкания электропроводки.

В Новогеоргиевке Иланско- Нижнеингашкого муниципального округа от огня пострадал гараж. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных.

На оказание помощи при ДТП силы и средства МЧС России по краю привлекались три раза.

Так, Назаровским пожарно-спасательным гарнизоном оказана помощь при ДТП грузового и легкового автомобиля. Они провели отключение аккумулятора.