Бросивший гранату в Хабаровске не был знаком со своими жертвами

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Подозреваемый в покушении на убийство мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, не был знаком с прохожими, в ходе конфликта с которыми он метнул гранату, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Не был», — ответили РИА Новости в ведомстве на вопрос о том, был ли метнувший гранату знаком с участниками конфликта, предшествовавшего броску гранаты.
Ранее УМВД по Хабаровскому краю сообщало о том, что злоумышленник, который в ходе конфликта взорвал неустановленный предмет на одной из улиц краевого центра, задержан. В результате взрыва никто не пострадал.
Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам «а, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).