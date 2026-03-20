ВС РФ разрешил возбудить дело о взятках против экс-судьи из Ростова

​Верховный суд РФ подтвердил законность решения Высшей квалификационной коллегии судей о привлечении к уголовной ответственности бывшего судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Олега Батальщикова. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

По версии следствия, Батальщиков, находясь в отставке, получал взятки от заинтересованных лиц за вынесение решений в их пользу. Полученные нелегальные доходы он делил с бывшим председателем суда Еленой Коблевой и другими коллегами, которые выносили неправосудные акты.

Следствие считает, что именно Коблева организовала преступную группу из судей, систематически бравших взятки.

Коблева покинула пост председателя Советского районного суда в ноябре 2023 года после обысков, связанных с коррупционными подозрениями. В июле 2024 года Мосгорсуд отправил её под стражу.

Теперь, после решения Верховного суда, в отношении Батальщикова может быть официально возбуждено уголовное дело.