Более 26 млн рублей ущерба: завершено дело о частичном обрушении школы в Артёме

Следственный комитет Приморья завершил расследование уголовного дела о частичном обрушении пристройки школы № 17 в Артёме, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«Материальный ущерб, нанесённый школе, превысил 26 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в июне 2025 года генеральный директор подрядной организации, выполнявшей капитальный ремонт образовательного учреждения, организовал земляные работы по устройству закрытого горизонтального дренажа в непосредственной близости от здания. При этом он не уведомил заказчика о начале работ и не запросил соответствующую проектную документацию, необходимую для оценки состояния фундамента и корректировки проектных решений.
Нарушив требования безопасности в строительстве, обвиняемый разрешил продолжать выемку грунта, что привело к потере устойчивости основания. В результате произошло сползание фундамента в сторону траншеи и частичное разрушение конструкций пристройки.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных, ремонтных или иных работ»). Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в середине января в многострадальной школе № 1 села Вольно-Надеждинское вновь произошло ЧП — на этот раз обрушилась потолочная панель. В результате инцидента дети не пострадали. Прокуратура Надеждинского района провела проверку и установила виновных в нарушении требований безопасности.