Следователи до сих пор допрашивают мужчину, взорвавшего гранату в Хабаровске

Инцидент произошел вечером 19 марта. Мужчина в ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал, сообщали ранее следователи. В УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщали, что были повреждены три автомобиля. В СУ СК отметили, что мужчина не был знаком с участниками конфликта.