Следователи до сих пор допрашивают мужчину, взорвавшего гранату в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Следователи до сих пор допрашивают мужчину, взорвавшего гранату на одной из улиц Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«С ним до сих пор проводятся следственные действия, его допрашивают с ночи», — сообщили в следственном управлении.
Инцидент произошел вечером 19 марта. Мужчина в ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал, сообщали ранее следователи. В УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщали, что были повреждены три автомобиля. В СУ СК отметили, что мужчина не был знаком с участниками конфликта.
В мессенджерах и СМИ распространяется информация, что за ним гнались с пистолетом. «Пока уточняем», — сказали в следственном управлении.