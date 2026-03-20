Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи до сих пор допрашивают мужчину, взорвавшего гранату в Хабаровске

В СУ СК отметили, что он не был знаком с участниками конфликта.

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Следователи до сих пор допрашивают мужчину, взорвавшего гранату на одной из улиц Хабаровска. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

«С ним до сих пор проводятся следственные действия, его допрашивают с ночи», — сообщили в следственном управлении.

Инцидент произошел вечером 19 марта. Мужчина в ходе конфликта, возникшего по малозначительному поводу с тремя прохожими, бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал, сообщали ранее следователи. В УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщали, что были повреждены три автомобиля. В СУ СК отметили, что мужчина не был знаком с участниками конфликта.

В мессенджерах и СМИ распространяется информация, что за ним гнались с пистолетом. «Пока уточняем», — сказали в следственном управлении.