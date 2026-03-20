В Новосибирской области в 2026 году произошло 16 ДТП с участием детей-пассажиров

Инспекторы подчёркивают: пренебрежение этими требованиями может обернуться не только риском для жизни, но и серьёзными штрафами. За нарушение правил перевозки детей водителю придётся заплатить 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма возрастает до 50 тысяч, а для организаций — до 200 тысяч рублей. С начала года в регионе уже составили 568 административных материалов за подобные нарушения.