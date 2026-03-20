В Новосибирской области в 2026 году произошло 16 ДТП с участием детей-пассажиров

В Новосибирской области снизилось число ДТП с участием детей-пассажиров, однако проблема безопасности остаётся актуальной. За первые два месяца 2026 года в регионе произошло 16 таких аварий, в которых пострадали 19 детей. Годом ранее за тот же период было зафиксировано 34 ДТП — тогда травмы получили 40 детей, двое погибли.
На этом фоне сотрудники Госавтоинспекции напомнили родителям о простых, но важных правилах перевозки детей. Ребёнок должен находиться в автокресле, даже если поездка короткая. При этом само кресло должно подходить по возрасту, росту и весу, а также быть правильно установлено в автомобиле.
«Позаботьтесь о безопасности ребёнка — перевозите, соблюдая установленные правила», — отмечают в ведомстве.
Инспекторы подчёркивают: пренебрежение этими требованиями может обернуться не только риском для жизни, но и серьёзными штрафами. За нарушение правил перевозки детей водителю придётся заплатить 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма возрастает до 50 тысяч, а для организаций — до 200 тысяч рублей. С начала года в регионе уже составили 568 административных материалов за подобные нарушения.