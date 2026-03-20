В Бурятии ликвидировали открытое горение в торговом центре

Причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электросети.

УЛАН-УДЭ, 20 марта. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре в поселке Таксимо на севере Бурятии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

К тушению возгорания привлечено более 20 человек, 10 единиц техники, пожарный поезд. По данным министерства, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электросети.

Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 6 тыс. кв. м. По данным прокуратуры Бурятии, пострадавших нет.

Пожар возник ночью. Загорелись кровля и складское помещение.