Вырвал ногти и сбрил брови: знакомые сказали о расчленителе из Подмосковья

Жестокое убийство в подмосковном Красногорске ужаснуло даже повидавших многое оперативников. В мусорном контейнере нашли чемоданы, в которых оказались упакованы части женского тела. Как выяснилось, Эльмиру Т жестоко убил и расленил ее бывший возлюбленный, стриптизер Сергей В.
Знакомая пары Яна рассказала aif.ru о странностях в поведении Сергея.
«Сергея назвать нормальным сложно. Он страдал от перепадов настроения, вел странные разговоры о суициде, часто угрожал себя убить. Мне кажется, больной человек был, нуждался в помощи врачей. Он что-то употреблял. Эля как-то говорила об этом, но вскользь. Знакомые и вовсе утверждали, что несколько лет назад он в рехабе лежал», — поделилась собеседница издания.
По словам Яны, накануне своей смерти Эльмира сообщила ей, что Сергей сам себя изуродовал.
«Он объявился 9 или 10 марта после долгого отсутствия. Эля звонит мне, плачет. Она говорит, мне так его жалко, представляешь, он там сбрил брови себе, волосы сбрил, ногти выдернул. Я спрашиваю, как это ногти выдернул? Говорю, это же ненормально для человека, вообще неадекватно. А она отвечает, что ей его жалко, он страдает. Мне кажется, что у него что-то вообще с головой. Нормальный человек просто не способен, как он, тело распилить, разложить по чемоданам», — отметила она.
Яна рассказала, что Эльмира Т. и ее убийца Сергей В. начали встречаться порядка двух лет назад, жили вместе, но несколько раз расходились. По словам знакомой погибшей, мужчина вел себя как типичный абьюзер — унижал девушку и поднимал на нее руку.