Тело в чемодане: выяснились новые детали о расчленителе из Красногорске

Стриптизер Сергей В., убивший и расчленивший бывшую возлюбленную Эльмиру Т., жил за ее счет. Как рассказала знакомая погибшей по имени Яна, совместные развлечения чаще оплачивала девушка, чем мужчина.
«В их паре чаще платила Эльмира. Сергей жил за ее счет. Она как-то рассказала, что дала ему крупную сумму на лечение, вроде как хотел почиститься-прокапаться. Деньги получил и пропал. Через какое-то время позвонил с нового номера. Эльмира тогда поняла, что деньги он потратил, но не на лечение», — поделилась собеседница aif.ru.
По ее словам, когда Сергей появился после двухмесячного отсутствия в марте, то он сказал Эльмире, что у него есть деньги и пригласил ее погулять.
«Эля рассказала, что он придет за вещами. Я еще ее спросила, не боится ли она встречаться с ним? А она ответила, что не боится, Сергей ее еще пригласил погулять и сказал, что у него в этот раз есть деньги», — отметила Яна.
Ранее стало известно о жестоком убийстве в подмосковном Красногорске. Стриптизер Сергей В. убил бывшую возлюбленную, расчленил ее тело, упаковал фрагменты в чемоданы и внес в мусорный контейнер. Камера зафиксировала, когда выносил чемоданы. Как стало известно, позже убийца свел счеты с жизнью.