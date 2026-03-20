Жительницу Новосибирской области арестовали за прогул обязательных работ

32-летняя женщина из рабочего посёлка Чаны проведёт одни сутки в изоляторе временного содержания за то, что без уважительной причины не вышла на обязательные работы, назначенные судом. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Ранее ей был установлен административный надзор на 8 лет: она обязана ежемесячно отмечаться в полиции и не имеет права посещать заведения, где продают алкоголь. За нарушение этих условий суд назначил ей 30 часов обязательных работ.
Когда сотрудники службы принудительного исполнения вручили ей постановление, она проигнорировала требование. Тогда судебный пристав доставил её в отделение принудительно. За уклонение от наказания суд заменил работы на арест сроком на одни сутки.
