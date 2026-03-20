Крупный пожар в торговом центре Бурятии: что известно на утро 20 марта

В торговом центре поселка Таксимо в Бурятии пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
Напомним, пожар возник в складском помещении торгового центра. Огонь быстро перекинулся на кровлю. В результате площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров.
По данным «КП-Иркутск», из расположенной в том же здании гостиницы были эвакуированы 21 человек. Пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работали 21 спасатель и 10 единиц техники, включая пожарный поезд. Пламя было взято под контроль. На данный момент пожар потушен.
Причину возгорания устанавливают дознаватели. Прокуратура Муйского района взяла ситуацию под контроль и проведет проверку соблюдения правил пожарной безопасности в здании.