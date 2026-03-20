Новосибирец получил 16 лет колонии за убийство с особой жестокостью

Злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 63 ударов по голове и телу.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске вынесли приговор 27-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Преступление было совершено совместно со знакомым. Как установил суд присяжных, злоумышленники нанесли потерпевшему не менее 63 ударов по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Суд, согласившись с позицией обвинения, приговорил виновного к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд ограничил его свободу еще на один год после освобождения из колонии.

Кроме того, суд удовлетворил иск отца погибшего. В качестве компенсации морального вреда с осужденного взыщут 1 миллион рублей.