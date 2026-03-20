В Уссурийске пожарные вытащили скорую помощь из кювета

В ведомстве сообщили, что на место прибыли огнеборцы 32-й пожарно-спасательной части 7-го пожарно-спасательного отряда, которые с помощью троса подняли автомобиль из кювета, спустили его с сопки и на буксире доставили до станции скорой помощи. Начальник караула этого подразделения Антон Воробьёв уточнил, что по прибытии спасателей выяснилось: у машины вышла из строя коробка передач, из-за чего она не могла продолжать движение своим ходом.