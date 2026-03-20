В Уссурийске пожарные вытащили скорую помощь из кювета

В медслужбе отметили, что после инцидента автомобиль отбуксировали до станции, где специалисты занялись его техническим состоянием.

Пожарные МЧС России помогли вытащить автомобиль скорой помощи из кювета в переулке Тельмана в Уссурийске, пострадавших в результате происшествия нет. По данным Главного управления МЧС России по Приморскому краю, поздно вечером машина скорой не смогла подняться по скользкому подъёму, съехала в кювет и самостоятельно продолжить движение уже не могла.

В ведомстве сообщили, что на место прибыли огнеборцы 32-й пожарно-спасательной части 7-го пожарно-спасательного отряда, которые с помощью троса подняли автомобиль из кювета, спустили его с сопки и на буксире доставили до станции скорой помощи. Начальник караула этого подразделения Антон Воробьёв уточнил, что по прибытии спасателей выяснилось: у машины вышла из строя коробка передач, из-за чего она не могла продолжать движение своим ходом.

В краевом управлении МЧС отметили, что в инциденте никто не пострадал, а фото- и видеоматериалы с места происшествия предоставлены из личного архива бригады скорой помощи.