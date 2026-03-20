Телефоны на 15 миллионов тенге вынес из магазина дерзкий вор

Только его дерзкое ограбление попало на камеры видеонаблюдения, передает «Almaty.tv». На кадрах видно, как мужчина разбивает молотком стекло входной двери и беспрепятственно проникает внутрь.
Действовал грабитель быстро и хладнокровно, а задержали его в момент попытки сбыть краденое.
«В результате проведенных следственных действий все похищенные мобильные телефоны были изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
Ранее в Актобе полицейские задержали няню, которая выносила золото из дома своих работодателей. Женщине грозит уголовная ответственность за кражу чужого имущества.