Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телефоны на 15 миллионов тенге вынес из магазина дерзкий вор

В Актобе вор вынес из магазина 18 телефонов на сумму около 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Только его дерзкое ограбление попало на камеры видеонаблюдения, передает «Almaty.tv». На кадрах видно, как мужчина разбивает молотком стекло входной двери и беспрепятственно проникает внутрь.

Действовал грабитель быстро и хладнокровно, а задержали его в момент попытки сбыть краденое.

«В результате проведенных следственных действий все похищенные мобильные телефоны были изъяты. По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Ранее в Актобе полицейские задержали няню, которая выносила золото из дома своих работодателей. Женщине грозит уголовная ответственность за кражу чужого имущества.