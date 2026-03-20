В ТЦ на севере Бурятии произошёл пожар на площади 6 тысяч квадратных метров

По информации ведомства, к тушению пожара привлекли более 20 человек личного состава, 10 единиц спецтехники и пожарный поезд. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 6 тысяч квадратных метров, а позже полностью ликвидировать открытое горение.
«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении МЧС.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют аварийный режим работы электросети. По данным прокуратуры Бурятии, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы произошёл пожар. Очаг находился на первом этаже здания в районе склада с джинсами. Огонь распространился и на верхние этажи здания. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. В результате происшествия пострадали два человека. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Позднее возгорание удалось полностью ликвидировать.
