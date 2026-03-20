Тайский «Остров смерти» оказался в центре расследований гибели иностранцев

Остров Ко Тао в Таиланде с 2014 года получил неофициальное название «Остров смерти» после серии гибели и исчезновений иностранных туристов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Несмотря на репутацию, остров остается популярным направлением. Он расположен в Сиамском заливе и привлекает туристов развитой инфраструктурой, школами дайвинга и доступными ценами на обучение погружениям. Среди природных особенностей — коралловые рифы и богатая морская фауна.
Первым резонансным случаем стало убийство в сентябре 2014 года двух туристов из Великобритании — 23-летней Ханны Уизеридж и 24-летнего Дэвида Миллера. Их тела обнаружили на пляже Сайри. Полиция задержала двух граждан Мьянмы, которые признали вину, но позже заявили о давлении. В 2015 году их приговорили к смертной казни, а в 2020 году заменили наказание на пожизненное заключение.
В последующие годы на острове произошел ряд других случаев гибели туристов. В 2014 году был найден погибшим британец Ник Пирсон. Полиция сочла случившееся несчастным случаем, однако родственники и британские специалисты указали на травмы, не характерные для падения.
В 2015 году на балконе гостиницы обнаружили повешенным французского туриста Димитрия Повсе. Полиция заявила о самоубийстве, несмотря на то, что руки мужчины были связаны. В том же году погибла британка Кристина Эннсли — причиной назвали сочетание лекарств и алкоголя.
В 2016 году британец Люк Миллер был найден мертвым в бассейне. Полиция предположила, что он прыгнул в воду в состоянии опьянения, однако семья указывала на следы травм.
В 2017 году бельгийскую туристку Элизу Даллеманж нашли повешенной в джунглях, а ее жилье сгорело. Полиция назвала это самоубийством, родственники с выводами не согласились.
В том же году пропала без вести 23-летняя россиянка Валентина Новоженова. Камеры зафиксировали ее уход на пляж. Полиция предположила, что она утонула, однако доказательств этой версии не представлено. Ее местонахождение остается неизвестным.
В 2018 году умер немец Бернд Гротш. Официально причиной назвали заболевание или укус змеи, однако семья усомнилась в этих выводах. В том же году в море нашли погибшим туриста из Молдавии Александра Букспуна, причины смерти не установлены.
В 2021 году в бассейне курорта обнаружили тела супружеской пары из Таиланда. Обстоятельства их гибели установить не удалось из-за отсутствия записей с камер видеонаблюдения.
В январе 2025 года на острове погиб 21-летний ирландский турист Робби Кинлан. Его нашли в закрытом бунгало без признаков насилия. Причины смерти не уточнялись.
Часть родственников погибших и местные жители выдвигают версии о возможной причастности преступных группировок. Власти Таиланда такие предположения не подтверждают и заявляют об усилении борьбы с криминалом.
В полиции также указывают, что расследования осложняются удаленностью острова и ограниченной инфраструктурой. На Ко Тао проживает около трех тысяч человек.
Несмотря на серию происшествий, остров продолжает оставаться востребованным туристическим направлением, особенно среди любителей дайвинга.
