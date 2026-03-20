Тайский «Остров смерти» оказался в центре расследований гибели иностранцев

Первым резонансным случаем стало убийство в сентябре 2014 года двух туристов из Великобритании — 23-летней Ханны Уизеридж и 24-летнего Дэвида Миллера. Их тела обнаружили на пляже Сайри. Полиция задержала двух граждан Мьянмы, которые признали вину, но позже заявили о давлении. В 2015 году их приговорили к смертной казни, а в 2020 году заменили наказание на пожизненное заключение.