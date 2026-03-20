Подорвавшего гранату в Хабаровске ждет психолого-психиатрическая экспертиза

ХАБАРОВСК, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты проведут психолого-психиатрическую экспертизу состояния мужчины, устроившего взрыв гранаты на улице в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«Будет экспертиза психолого-психиатрическая. Будет проверяться на вменяемость», — сказали в управлении.
Инцидент произошел вечером 19 марта на перекрестке улиц Промышленная и Хабаровская. Мужчина в ходе конфликта с тремя прохожими бросил в их сторону гранату. В результате детонации взрывного устройства никто не пострадал. Повредило несколько автомобилей.
Гранату подорвал житель Охотского округа 1985 года рождения, устройство хранилось у него с 2005 года — со времен военной службы. В момент совершения преступления мужчина был трезв. Вину он не признает, считает, что защищался от незнакомцев. В мессенджерах и СМИ распространилась информация, что за ним гнались с пистолетом. Это уточняется, задержанного допрашивают.
Меру пресечения ему изберут 21 марта в Центральном районном суде Хабаровска. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, е, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений).