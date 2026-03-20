Держали в страхе Приморье. В Новосибирске прошёл суд над бандой «Алексеев»

В Пятом апелляционном суде Новосибирска рассмотрели жалобу банды «Алексеевские», членов которой обвиняют в тяжких преступлениях. По версии следствия, они совершали их на протяжении 20 лет. На скамье подсудимых оказался вероятный глава ОПГ Алексей Алексеенков и двое его подельников Александр Солтанов и Олег Юн. Фигурантов заключили под стражу ещё в феврале 2023-го, но присяжных для рассмотрения их дела не могут найти до сих пор. Обвиняемые подали апелляцию в надежде на изменение меры пресечения на более мягкую — домашний арест. Журналист nsk.aif.ru побывал на заседании суда.
Разборки в духе 90-х.
История Алексеевских или Алексеев, как их называют во Владивостоке, началась ещё в далёких нулевых. Банда была одной из трёх мощнейших на Дальнем Востоке и состояла из нескольких сотен человек, которые формировали отдельные самостоятельные бригады. По данным следствия, Алексеевские контролировали авторынок и транспортировку грузов из Китая, а глава получил прозвище от своей фамилии — «Алексей». Одно это имя наводило ужас на местных жителей, но многие обращались к нему за помощью для неформального и быстрого решения своих вопросов.
15 июля 2002 года в самом центре Владивостока произошла характерная для тех непростых времён история. Неизвестные совершили покушение на Виктора Алексеенкова возле здания, где располагались офисы его компании «Норд-М». Когда мужчина вместе с двумя охранниками и 11-летним сыном вышел из машины и направился ко входу, раздался взрыв такой силы, что на всех пяти этажах вылетели стекла.
Самые тяжёлые травмы были у одного из охранников, позже он умер в больнице. Виктору Алексеенкову картечь попала в брюшную полость и позвоночник, его увезли в реанимацию. Младший сын предпринимателя и второй охранник получили незначительные ранения.
В этом же здании «Примавтотранса» располагалась редакция федерального издания. Его ни в чём не повинный сотрудник оказался пятым пострадавшим. Мужчина просто стоял недалеко от входа, его серьёзно ранило осколками, но он выжил.
Потом выяснится, что бомба была прикреплена к микроавтобусу, на котором передвигался Алексеенков, и управлялась дистанционно.
Позже «Алексея» в целях безопасности увезут на лечение в Южную Корею. Вот, как местная пресса описывает его транспортировку:
«По словам очевидцев, события разворачивались, как в американских боевиках. Несколько молодых парней вошли в отделение краевой больницы, куда сразу после покушения был доставлен Алексеенков, погрузили его на каталку и спустили вниз. После этого практически “до блеска” была вычищена палата, где он лежал. Внизу его уже ожидали четыре машины с охраной и родственниками», — писал в 2002 году репортёр газеты «Владивосток».
Инвалидное кресло и передача «империи» сыну.
Алексеенков выжил, но с тех пор передвигается в инвалидном кресле. После случившегося его имя больше ни разу не попадало в криминальные сводки. Сейчас он — уважаемый человек — президент краевой Федерации самбо, почётный наставник Российского союза боевых искусств. Его место в группировке, по версии следствия, занял старший сын Алексей Алексеенков. Примечательно, что за несколько месяцев до покушения на отца он сам чуть не погиб, вероятно, по ошибке. Возле ночного клуба «Наутилус» обстреляли машину, в которой он находился. Позже выяснилось: нападавшие думали, что там находится Алексеенков-старший.
24-летний на тот момент Алексей Алексеенков получил незначительные ранения, а вскоре возглавил «банду Алексеевских», которая орудовала в Приморье до наших дней.
Сейчас мужчине 48 лет. Три года назад его и ещё нескольких его подельников задержали в популярном владивостокском ресторане.
«По уголовному делу проходят 11 лиц, обвиняемых в создании ОПГ, участии в ней и совершении совместно с её членами преступлений, — сообщила официальный представитель краевого СКР Аврора Римская. — Семеро из задержанных, в том числе руководитель — под стражей. Часть их — активно содействует расследованию».
Убийства, оружие и рэкет — в 2022-м.
На данный момент следствию удалось установить причастность Алексеевских к двум убийствам и одному покушению на убийство. Первое, по версии стороны обвинения, случилось в июле 2003 года. Алексеенков с подельниками на двух машинах преследовали члена другой группировки под названием "Винни-Пухи. В мужчину стреляли прямо на улице постреди дня.
«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлен свидетель убийства. С его участием следователи провели проверку показаний на месте, где он шаг за шагом рассказал и наглядно показал, как именно выстрелили в его знакомого, на каком расстоянии он находился, когда они подходили к машине. Он пояснил, что на проезжей части стоял автомобиль, открылось заднее окно и прозвучал выстрел, от одного огнестрельного ранения мужчина сразу умер», — говорится в сообщении СКР по Приморскому краю.
Второй эпизод случился в 2005 году. Судя по материалам уголовного дела, бандиты также на улице расстреляли ещё одного представителя той же конкурирующей организации. «Работали» Алексеевские и как наёмники. В 2010 году они попытались совершить заказное убийство, но их жертва выжила.
Кроме того, Алексеевским вменяют вымогательства. Уже совсем недавно — в 2022 году — бандиты, угрожая насилием, требовали у местного предпринимателя передать им недвижимость стоимостью 350 млн рублей и, по сути, пытались совершить рейдерский захват. Ещё один член банды, по версии обвинения, «поставил на счётчик» топ-менеджера крупной компании. С помощью пыток он вымогал 42 млн рублей, которые потерпевший якобы задолжал.
В целом перечень преступлений, которые вменяют Алексеевским, длинный и разнообразный. За 20 лет деятельности они, вероятно, собрали половину статей Уголовного кодекса РФ.
Ещё один яркий эпизод случился не из-за больших денег, а фактически на ровном месте. По версии обвинения, Алексеенков не поделил дорогу с женщиной на «Мерседесе». В отместку после банального конфликта он сжёг дорогую иномарку, ущерб составил несколько миллионов рублей.
Четвертый год сидят в СИЗО.
После задержания Алексеенков и его подручные вину Юн и Солтанов вину не признали. Следствие по их уголовному делу уже завершено. Алексеевские настояли, чтобы его рассматривал суд присяжных. Но в этом и есть загвоздка. Присяжных, которые рискнули бы взяться за это дело, пока не нашлось.
Фигуранты подали жалобу в 5-й апелляционный суд Новосибирска в надежде, что там смягчат для них меру пресечения. Заседание проходило по видеосвязи. Подсудимые выступали из изолятора. В Новосибирске находились прокурор и адвокат, предоставленный Олегу Юну. Впрочем от услуг последней обвиняемый отказался.
«Зачем она мне нужна? Я сам себя буду защищать», — коротко пояснил он своё решение.
В целом конференцсвязь с Владивостоком была не слишком хорошей, подсудимые говорили тихо и разобирать сказанное ими приходилось с большим трудом. Так что защитнице Юна всё-таки пришлось выступить.
«Суд не в полном объёме учёл сведения о личности Юна, у которого нет оснований скрываться или препятствовать производству по делу. Полагаю, что необходимости в применении такой суровой меры пресечения, как заключение под стражу, нет. Юн более трёх лет находится под стражей. Все доказательства обвинением собраны, фигуранты допрошены. Суд надлежащим образом не мотивировал своё решение, отказывая стороне защиты в ходатайстве об изменении меры пресечения на домашний арест или запрет на совершение определённых действий. Он имеет постоянную регистрацию и место жительства на территории Владивостока. На момент задержания имел постоянный источник дохода, по месту жительства характеризуется положительно. Имеет устойчивые социальные связи. Целесообразнее изменить моему подзащитному меру пресечения на домашний арест, который в полной мере обеспечит контроль за его поведением. Прошу постановление Приморского краевого суда от 25 февраля 2026 года отменить», — заявила она.
Адвокат Солтанова сообщила, что он её воспитывает четверых детей, а в СИЗО ему нельзя находиться из-за тяжёлого хронического заболевания — правда, оно сейчас находится в стадии ремиссии, но может обостриться.
«Солтанов находится под стражей четвёртый год, — заявила в суде защитник. — Решение по его делу не сдвигается по независящим от него обстоятельствам, не может сформироваться коллегия присяжных заседателей. Единственое основание для содержания Солтанова под стражей — это тяжесть предъявленного ему обвинения, иных оснований нет».
Вероятный глава банды Алексеевских сообщил, что точно не будет скрываться и будет являться на заседания по своему делу вовремя. Сейчас он всё время опаздывает, потому что приставы долго везут его из СИЗО. Адвокат Алексеенков сообщили примерно то же самое. также он апеллировал к тому, что четвёртого задержанного по фамилии Яровой уже перевели из СИЗО под домашний арест, а значит нет оснований отказать в этом же остальным.
Позиция гособвинения и решение суда.
Однако присутствовавший на заседании гособвинитель Феликс Кузнецов настоял на правильности решения суда нижестоящей инстанции.
"Алексеенкову, Солтанову и Юну предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, в том числе это преступления против личности, против собственности и общественной безопасности, — отметил прокурор. — За каждое из них предусмотрены наказания в виде лишения свободы на длительный срок. Исходя из предъявленных обвинений в преступных деяниях, длительности преступной деятельности подсудимых, суд пришёл к правильному выводу: находясь под менее строгим контролем они могут не только скрыться и воспрепятствовать производству по делу, но и продолжить заниматься преступной деятельностью.
Более того, исходя из избранной подсудимыми формы судебного делопроизводства, а именно суда присяжных, у них остаётся реальная возможность оказывать влияние на доказательственную базу, поскольку все полученные в ходе следствия доказательства подлежат исследованию с участием присяжных заседателей. Также обращаю внимание суда, что преступление, совершённое в составе организованной группы, то есть банды, является достаточным основанием полагать, что подсудимые могут каким-то образом, в том числе и путём давления на других участников процесса, повлиять на достижение истины по делу.
Признаков же для изменения меры пресечения не имеется. Вопреки жалобе защитника Солтанова, материалы дела не содержат сведений о наличии у подсудимого заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей".
В итоге судья 5-го апелляционного суда Новосибирска оставил решение Приморского краевого суда без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения.