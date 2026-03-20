Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в Шолоховском районе Ростовской области

В ночь с 19 на 20 марта силы противовоздушной обороны России отразили удар украинских беспилотников по Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) были сбиты в небе над Шолоховским районом.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском районе», — написал губернатор в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. По его словам, данные о последствиях атаки будут уточняться.

Ранее украинские беспилотники атаковали школу в селе Новая Погощь в Брянской области. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, но повреждено здание школы. Кроме того, ВСУ нанесли целенаправленный артиллерийский удар по посёлку Белая Березка Трубчевского района. Повреждены семь домов, производственное здание и автомобиль.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

