Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, отказался признавать вину

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Мужчина, взорвавший гранату в ходе конфликта с прохожими в Хабаровске, отказывается признавать свою вину, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Источник: © РИА Новости

В четверг вечером мужчина в ходе конфликта с тремя ранее не знакомыми ему прохожими метнул гранату на одной из улиц Хабаровска. В результате взрыва никто не пострадал, осколки гранаты повредили четыре автомобиля. Злоумышленника задержала полиция.

«Нет, не признал», — ответили РИА Новости в ведомстве на вопрос о том, как мужчина, взорвавший гранату, прокомментировал свои действия и признал ли он вину.

Следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам «а, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений).