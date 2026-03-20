Мужчина, взорвавший гранату в Хабаровске, отказался признавать вину

В четверг вечером мужчина в ходе конфликта с тремя ранее не знакомыми ему прохожими метнул гранату на одной из улиц Хабаровска. В результате взрыва никто не пострадал, осколки гранаты повредили четыре автомобиля. Злоумышленника задержала полиция.
«Нет, не признал», — ответили РИА Новости в ведомстве на вопрос о том, как мужчина, взорвавший гранату, прокомментировал свои действия и признал ли он вину.
Следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам «а, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений).