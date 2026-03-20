В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА сняли на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в сообщении.
Режим опасности был введен 19 марта в 23:24 мск.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.