В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Режим в регионе вводили 19 марта в 23:24 мск.

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Режим опасности атаки БПЛА сняли на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — говорится в сообщении.

Режим опасности был введен 19 марта в 23:24 мск.

