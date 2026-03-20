Осужденного за контрабанду «крабового короля» Кана хотят разыскать через ГУФСИН

Прокурор предложил поручить ГУФСИН по Сахалинской области организовать международный розыск сахалинского предпринимателя Олега Кана, осужденного за создание преступного сообщества и контрабанду. Об этом сообщает РИА Новости из Приморского краевого суда.
Заявление прозвучало при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. По данным стороны обвинения, розыск должен проводиться в соответствии со статьями 18.1 и 84 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.
Уголовное дело рассматривалось заочно, так как фигурант находится за пределами России. Фрунзенский районный суд Владивостока 12 декабря 2025 года приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима и штрафу 5 миллионов рублей. Также суд постановил взыскать с него 4,2 миллиарда рублей.
Следствие считает, что в 2014—2019 годах Кан организовал вывоз живого краба в Японию, Южную Корею и Китай. Общая стоимость поставок превышает 2,6 миллиарда рублей. По версии обвинения, продукция декларировалась по заниженной цене, что привело к неуплате таможенных платежей более чем на 9,2 миллиона рублей.
Добавим, что Кана объявляли в международный розыск и заочно арестовывали. Информация о его возможной смерти за границей проверялась, однако Генпрокуратура называла эти сведения инсценировкой.
Ранее сообщалось о росте рисков незаконного оборота оружия в Европе. В рабочем документе Еврокомиссии говорится, что с 2022 года число преступлений с применением оружия на Украине увеличилось почти на 5000%.
В Брюсселе предупреждают, что после завершения боевых действий возможен вывоз значительного объема оружия — от сотен тысяч до миллионов единиц. По оценке Еврокомиссии, существующие механизмы контроля ранее не смогли полностью перекрыть каналы поставок с Балкан, и аналогичные маршруты могут использоваться и сейчас.
В документе также приводится пример операции во Львове в августе 2024 года, в ходе которой была ликвидирована сеть незаконной торговли оружием. Тогда изъяли десятки единиц огнестрельного оружия, гранаты и боеприпасы.
Читайте также: ФСБ задержала начальника ИК-11 по делу о коррупции в российской колонии.