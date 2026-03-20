В Красноярском крае будут судить опекуна за хищение 2 млн у сироты

Житель Минусинска обвиняется в хищении 2 млн рублей, принадлежавших его несовершеннолетней подопечной (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Следователи Красноярского края завершили разбирательство по громкому делу о краже у сироты. Трагедия произошла в семье, потерявшей кормильца. Отец девочки погиб в зоне спецоперации, после чего ей как члену семьи военнослужащего были перечислены положенные выплаты. Опекуном сироты мужчина стал в мае 2025 года.
Получив доступ к счетам подростка, 40-летний мужчина всего за пару месяцев спустил все средства. Следствие установило, что миллионы ушли на ремонт жилья его сожительнице, а также на покупку квадроцикла, мотоцикла и кухонной техники.
Под угрозой наказания мужчина полностью возместил похищенное. Уголовное дело уже передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.