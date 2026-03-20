Мартовский снегопад обрушился на Приморский край и парализовал дороги

Мартовский снегопад обрушился на Приморский край.
В Уссурийске улицы оказались завалены, а на пригородных трассах зафиксировали множество аварий, движение засторопилось, фуры не могут проехать. Отмечается, что краевая госавтоинспекция и дорожные службы призывают водителей проявлять осторожность на дорогах.
Причина непогоды — мощный циклон, который затронул часть Приморского края и север Китая.
А ранее в Токио официально объявили о начале сезона цветения сакуры. В этом году сезон стартовал на пять дней раньше обычного. Во время осмотра специалисты зафиксировали уже 61 распустившийся цветок, тогда как для объявления достаточно первых пяти. Эксперты наблюдают за состоянием деревьев с начала марта. Период полного цветения ожидается в апреле.
