Мартовский снегопад обрушился на Приморский край и парализовал дороги

Снегопад накрыл Приморский край, дорожное движение парализовано. Как сообщает SHOT, пробки в городах достигают 9 баллов.

Источник: Life.ru

Мартовский снегопад обрушился на Приморский край. Видео © Telegram / Svodka25 Live | Новости Приморского края и Владивостока.

В Уссурийске улицы оказались завалены, а на пригородных трассах зафиксировали множество аварий, движение засторопилось, фуры не могут проехать. Отмечается, что краевая госавтоинспекция и дорожные службы призывают водителей проявлять осторожность на дорогах.

Причина непогоды — мощный циклон, который затронул часть Приморского края и север Китая.

А ранее в Токио официально объявили о начале сезона цветения сакуры. В этом году сезон стартовал на пять дней раньше обычного. Во время осмотра специалисты зафиксировали уже 61 распустившийся цветок, тогда как для объявления достаточно первых пяти. Эксперты наблюдают за состоянием деревьев с начала марта. Период полного цветения ожидается в апреле.

