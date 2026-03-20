Правозащитника Пономарева* обязали выплатить более ₽70 тысяч по одной причине

С правозащитника Льва Пономарева* (признан иноагентом в РФ) судебные приставы взыскивают задолженность по коммунальным платежам и налогам на сумму более 70 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства и суда.
По данным документов, исполнительное производство было возбуждено 26 января. Сумма взыскания превышает 71 тысячу рублей и связана с оплатой жилья, коммунальных услуг, а также тепло- и электроэнергии.
Кроме того, с 16 января приставы взыскивают с него еще более 2,7 тысячи рублей задолженности по налогам и сборам.
Ранее МВД России объявило Пономарева* в розыск. Он был включен в реестр иностранных агентов. В 2019 году Минюст также признал иноагентом его движение «За права человека» (признано Минюстом РФ иностранным агентом и ликвидировано).
Читайте также: Монеточке* отказали во въезде в Австралию, концерты отменены.