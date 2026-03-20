Вместо спорта — торговля: в Иркутске выявили махинации с арендой госимущества

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при управлении спортивными объектами. Как выяснила прокуратура, помещения государственного спорткомплекса на улице Карла Маркса годами использовались не по назначению. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Иркутской области.

Источник: ТК Город

С 2020 года площади сдавались в аренду бизнесменам для продажи товаров народного потребления. Обязательные по закону аукционы на право аренды руководство спортивного учреждения просто игнорировало.

Также следователей заинтересовал эпизод 2017 года. Тогда частная фирма получила в бесплатное пользование водноспортивный комплекс для организации коммерческого досуга. Расходы покрывались за счет субсидий, выделенных государством на развитие спорта.

Из-за этих действий областной бюджет недосчитался 4,9 млн рублей.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех виновных чиновников.