Вместо спорта — торговля: в Иркутске выявили махинации с арендой госимущества

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при управлении спортивными объектами. Как выяснила прокуратура, помещения государственного спорткомплекса на улице Карла Маркса годами использовались не по назначению. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком и прокуратуру Иркутской области.