Вместо спорта — торговля: в Иркутске выявили махинации с арендой госимущества

С 2020 года площади сдавались в аренду бизнесменам для продажи товаров народного потребления. Обязательные по закону аукционы на право аренды руководство спортивного учреждения просто игнорировало.
Также следователей заинтересовал эпизод 2017 года. Тогда частная фирма получила в бесплатное пользование водноспортивный комплекс для организации коммерческого досуга. Расходы покрывались за счет субсидий, выделенных государством на развитие спорта.
Из-за этих действий областной бюджет недосчитался 4,9 млн рублей.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают всех виновных чиновников.