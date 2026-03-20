На федеральной трассе под Уссурийском в ДТП попали 14 автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток под Уссурийском произошло массовое ДТП, сообщил РИА Новости представитель регионального надзорного ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Установлено, что днем 20 марта 2026 года на 679-м километре автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 14 транспортных средств. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего», — рассказал собеседник агентства.

Прокуратура проверит соблюдение требований к содержанию дорог, своевременность и качество обработки трассы противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам.

В правоохранительных органах региона РИА Новости уточнили, что один человек получил ушиб.

В подведомственном Росавтодору учреждении дорожного строительства «Дальний Восток» сообщили агентству, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено.