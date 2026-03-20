В Москве арестовали студента за публикацию нацисткой символики в сторис Telegram

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы назначил административный арест учащемуся колледжа из Москвы Даниилу Гриханову, который разместил в своих сторис в Telegram несколько картинок с нацистской символикой. Об этом говорится в соответствующих судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Признать Гриханова Даниила Алексеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и назначить ему административное наказание в виде административного ареста», — указано в документах. Всего на молодого человека было составлено три протокола по одинаковой статье. По одному из них он был арестован на 5 суток, по другому — еще на 5, а по третьему — на 10.
«Гриханов в мобильном приложении Telegram в разделе “история” опубликовал видеозапись, где мужчина занимается спортом в спортивном зале, при этим его лицо скрыто символом в виде круга, внутри которого имеются двенадцать радиальных рун зиг, который является нацистской символикой “Черное солнце”, использовавшийся в нацистской Германии», — указано в решении суда. Также в сторис студента колледжа были размещены двое мужчин, лица которых быди скрыты аналогичным изображением. Кроме этого, как установил суд, Гриханов разместил аватар на своем аккаунте в Telegtam в виде эмодзи с «Черным солнцем».
Со всеми тремя решениями суда Гриханов не согласился и подал на них апелляцию.