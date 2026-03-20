В Москве арестовали студента за публикацию нацисткой символики в сторис Telegram

«Гриханов в мобильном приложении Telegram в разделе “история” опубликовал видеозапись, где мужчина занимается спортом в спортивном зале, при этим его лицо скрыто символом в виде круга, внутри которого имеются двенадцать радиальных рун зиг, который является нацистской символикой “Черное солнце”, использовавшийся в нацистской Германии», — указано в решении суда. Также в сторис студента колледжа были размещены двое мужчин, лица которых быди скрыты аналогичным изображением. Кроме этого, как установил суд, Гриханов разместил аватар на своем аккаунте в Telegtam в виде эмодзи с «Черным солнцем».