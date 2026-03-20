В Железногорске полицейские накрыли наркоферму в обычной многоэтажке

В Железногорске 37-летний мужчина превратил свою квартиру в теплицу для выращивания зелья. Необходимое оборудование — от ламп до вентиляции — заказывал на маркетплейсах, а семена в интернете.
Готовый товар мужчина фасовал и готовил к продаже. При обыске оперативники изъяли почти килограмм наркотиков растительного происхождения. Часть зелья уже отправили на сушку, остальное расфасовали по коробкам и банкам.
На нарко-агрария завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится под домашним арестом.
