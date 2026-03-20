Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске полицейские накрыли наркоферму в обычной многоэтажке

Готовый товар мужчина фасовал и готовил к продаже.

В Железногорске 37-летний мужчина превратил свою квартиру в теплицу для выращивания зелья. Необходимое оборудование — от ламп до вентиляции — заказывал на маркетплейсах, а семена в интернете.

Готовый товар мужчина фасовал и готовил к продаже. При обыске оперативники изъяли почти килограмм наркотиков растительного происхождения. Часть зелья уже отправили на сушку, остальное расфасовали по коробкам и банкам.

На нарко-агрария завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас он находится под домашним арестом.

