«На лице, шее и теле жертвы осталось более 60 рубцов». Белоруска вылила банку серной кислоты на свою соперницу и получила огромный срок

Белоруска вылила банку серной кислоты на свою соперницу и получила огромный срок. Подробности сообщает vitvesti.by.
Житель городского поселка Сураж, расположенного в Витебской области, находясь в отношениях с многократно судимой женщиной, начал флиртовать в другой жительницей поселка.
— Многократно судимая обвиняемая на почве ревности решила разобраться с соперницей, — сообщила прокурор отдела прокуратуры Витебской области Карина Бажок.
По ее словам, фигурантка пошла домой к сопернице, взяв с собой банку с серной кислотой. Во время выяснения отношений жительница поселка плеснула кислоту в соперницу.
— Дальше последовали ожоги, скорая помощь, больница. В результате нападения потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения, — привела подробности прокурор.
Карина Бажок отметила, что на лице, шее и теле жертвы осталось более 60 рубцов после заживления химических ожогов.
Во время судебного заседания фигурантка частично признала свою вину. Белоруску приговорили к лишению свободы на 11 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.
