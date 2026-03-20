«На лице, шее и теле жертвы осталось более 60 рубцов». Белоруска вылила банку серной кислоты на свою соперницу и получила огромный срок

Источник: Комсомольская правда

Житель городского поселка Сураж, расположенного в Витебской области, находясь в отношениях с многократно судимой женщиной, начал флиртовать в другой жительницей поселка.

— Многократно судимая обвиняемая на почве ревности решила разобраться с соперницей, — сообщила прокурор отдела прокуратуры Витебской области Карина Бажок.

По ее словам, фигурантка пошла домой к сопернице, взяв с собой банку с серной кислотой. Во время выяснения отношений жительница поселка плеснула кислоту в соперницу.

— Дальше последовали ожоги, скорая помощь, больница. В результате нападения потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения, — привела подробности прокурор.

Карина Бажок отметила, что на лице, шее и теле жертвы осталось более 60 рубцов после заживления химических ожогов.

Во время судебного заседания фигурантка частично признала свою вину. Белоруску приговорили к лишению свободы на 11 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

