На Камчатке на территории морского порта погиб водитель

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 марта. /ТАСС/. Водитель погиб при проведении погрузочных работ на территории морского порта на Камчатке, возбуждено дело. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По предварительным данным, 20 марта на территории морского порта Петропавловск-Камчатский, где осуществляет деятельность одна из стивидорных компаний, при производстве погрузочно-разгрузочных работ ричстакером травмирован водитель другого спецтранспорта.
"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но от полученных травм он скончался. Камчатская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — рассказали в надзорном ведомстве.