Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке на территории морского порта погиб водитель

Региональная транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 марта. /ТАСС/. Водитель погиб при проведении погрузочных работ на территории морского порта на Камчатке, возбуждено дело. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По предварительным данным, 20 марта на территории морского порта Петропавловск-Камчатский, где осуществляет деятельность одна из стивидорных компаний, при производстве погрузочно-разгрузочных работ ричстакером травмирован водитель другого спецтранспорта.

"Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, но от полученных травм он скончался. Камчатская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. Также на контроль поставлен ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — рассказали в надзорном ведомстве.