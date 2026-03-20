Минобороны: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что 15 БПЛА уничтожили в Ростовской области, четыре — в Орловской, три — в Белгородской, еще по два — в Брянской и Курской областях, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по детскому саду «Солнышко» в селе Михайловка Херсонской области. Кроме того, украинская армия атаковала дорогу Скадовск — Новониколаевка. В результате был поврежден грузовой автомобиль, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.