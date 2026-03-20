Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 БПЛА уничтожили в Ростовской области, четыре — в Орловской, три — в Белгородской, еще по два — в Брянской и Курской областях, передает Telegram-канал МО РФ.

Ранее ВСУ ударили беспилотным летательным аппаратом по детскому саду «Солнышко» в селе Михайловка Херсонской области. Кроме того, украинская армия атаковала дорогу Скадовск — Новониколаевка. В результате был поврежден грузовой автомобиль, произошло возгорание. В Алешкинском округе в Брилевке из-за удара дрона загорелся продуктовый магазин.

