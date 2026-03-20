В Роттердаме полиция задержала пятого подозреваемого во взрыве у синагоги

«В рамках расследования взрыва, произошедшего на прошлой неделе у синагоги на ABN Davidsplein, сегодня в своём родном городе был задержан 19-летний мужчина из Тилбурга. Его роль в происшествии выясняется. Это пятый подозреваемый в рамках данного расследования», — говорится в заявлении.