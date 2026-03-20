Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По Тегерану за утро пятницы нанесли несколько авиаударов

По территории Тегерана за утро пятницы были нанесены несколько авиаударов. Об этом сообщил 20 марта корреспондент телеканала Al Jazeera Али Хашем.

Источник: AP 2024

«У нас были несколько авиаударов, по меньшей мере четыре или пять… Виден дым. Эти авиаудары были в восточной части Тегерана, затем был один в центре города», — сказано в публикации.

Журналист отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) задействованы, атаки предотвращаются.

Иранский журналист днем ранее продемонстрировал «Известиям» обстановку в одном из густонаселенных районов Тегерана после американо-израильских обстрелов. На опубликованных кадрах видно, что часть зданий получила серьезные повреждения: стены обрушены, во многих домах выбиты стекла.