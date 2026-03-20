64 тома обвинения против известного ОПГ ушли в суд

Владивосток наконец прощается с одной из самых влиятельных и долгоживущих организованных преступных группировок в своей истории. В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 12 участников сообщества «Трифоновские», которым инкриминируют создание преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере, легализацию преступных доходов и вымогательство.
64 тома материалов дела вместили криминальную летопись почти двадцатилетнего захвата и эксплуатации земель в центре Владивостока. Обвиняемые, включая лидера группировки Александра Ясина, занявшего пост после убийства основателя ОПГ Сергея Трифонова в 2004 году, по версии следствия, незаконно оформили участки на улицах Спортивной и Фадеева, построили там торговые центры и получали сверхприбыли, причинив ущерб городской администрации почти на 1,7 миллиарда рублей. Сейчас здания сносятся, активы арестованы, а сами фигуранты ждут приговора в СИЗО.
Досье на 64 тома.
Следственный комитет Приморья поставил точку в многолетнем расследовании деятельности ОПГ «Трифоновские». Увесистое уголовное дело поступило в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых — 12 человек, включая лидеров и активных участников группировки.
Обвинения, предъявленные фигурантам, охватывают широкий спектр тяжких и особо тяжких преступлений. Организация преступного сообщества и участие в нем. По версии следствия, именно структурированность и устойчивость группы позволили ей действовать почти два десятилетия. Мошенничество в особо крупном размере и покушение на мошенничество. Речь идет о незаконном оформлении прав на земельные участки. Легализация денежных средств, полученных преступным путем. Участники сообщества проводили финансовые операции, чтобы придать законный вид владению имуществом и деньгами на сумму более 350 миллионов рублей. Вымогательство в особо крупном размере. От действий группировки пострадал предприниматель, арендовавший площади на Спортивном рынке. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Цифры, фигурирующие в деле, поражают масштабом. Только ущерб, причиненный администрации города Владивостока незаконным захватом и использованием земель, оценен следствием в 1 607 214 837 рублей.
Как строился бизнес на костях.
Ключевой эпизод дела — махинации с земельными участками в районе улиц Спортивной и Фадеева. По версии следствия, преступная схема начала выстраиваться еще в начале 2000-х годов.
В июне 2004 года участники группировки, используя подконтрольные юридические лица, незаконно оформили в собственность четыре земельных участка. Эти земли относились к рекреационной зоне и не были предназначены для коммерческой застройки. Однако «Трифоновских» это не остановило.
На захваченных участках выросли торговые центры «Гранд» и «Союз», которые стали приносить стабильный доход. Бизнес был поставлен на поток: площади сдавались в аренду, прибыль аккумулировалась и выводилась через подставные фирмы. В 2014 году группировке даже удалось заключить с властями Приморья соглашение об аренде земель, что на время легализовало их положение.
По подсчетам следователей, за 16 лет незаконной деятельности «Трифоновские» заработали более 1,6 миллиарда рублей. Для сокрытия преступных доходов имущество оформлялось на подставных лиц и близких родственников участников ОПГ.
Задержания, аресты и снос самостроев.
Система дала трещину в 2023 году. Правоохранительные органы провели серию задержаний ключевых фигур группировки. Одним из первых под стражу отправился Игорь Ковальчук, которого следствие называет киллером ОПГ. Ему инкриминировали семь убийств, совершенных в период с 1992 по 2007 год.
Почти одновременно началась атака на экономическую базу «Трифоновских». Прокурор обратился в Ленинский районный суд с требованием признать незаконной передачу земельных участков на Спортивной, 1 В. Суд иск удовлетворил, и земли вернули в собственность Приморского края.
Следующим шагом стало требование снести торговые центры «Союз» и «Гранд» как самострои. Владельцы пытались оспаривать решения, но тщетно. Сначала павильоны закрыли, потом «Гранд» опечатали за грубые нарушения правил пожарной безопасности. Демонтаж «Союза» стал финальной точкой в истории коммерческой империи «Трифоновских». Сегодня оба здания не работают, их конструкции частично разобраны.
Криминальный портрет группировки.
«Трифоновские» — явление уникальное для криминального мира Владивостока. Основатель ОПГ Сергей Трифонов, убитый в 2004 году, действовал не как типичный бандит с обрезом, а как «бизнесмен дипломатического толка». Его коронная фраза: «Слово важнее оружия». Он предпочитал решать вопросы переговорами, а не стрельбой, что позволило ему долгое время оставаться «в тени» и выстроить легальный бизнес.
После гибели Трифонова бразды правления взял Александр Ясин. Именно при нем началась полномасштабная легализация активов и окончательный захват рынка на Спортивной. Ясину и его заместителю Сергею Матвееву сегодня инкриминируют большинство экономических преступлений.
Однако мирный фасад группировки был обманчив. В 2023 году всплыли подробности кровавого прошлого «Трифоновских». Киллер Игорь Ковальчук, по данным следствия, в составе банды участвовал в похищении и убийстве двух мужчин во время передела влияния на рынке на улице Школьной. Тела убитых выбросили в акваторию бухты Патрокл. Всего на счету Ковальчука, как полагает следствие, семь убийств.
Позже обвинения в убийствах, вымогательстве и уклонении от налогов на сумму более 180 миллионов рублей были предъявлены и самому Александру Ясину.
Активы под арестом и призраки прошлого.
Следствие позаботилось о том, чтобы у преступного сообщества не осталось возможности пользоваться награбленным. Наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью 3,2 миллиарда рублей. В случае обвинительного приговора оно будет обращено в доход государства.
Убийство самого Трифонова так и не было раскрыто. В криминальных кругах его гибель списали на очередные разборки 2000-х, но точных ответов до сих пор нет. Возможно, они навсегда останутся в тех же 64 томах, что и обвинения против его преемников.