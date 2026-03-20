Прокуратура взяла на контроль расследование гибели полицейского под Липецком

Прокуратура Липецкой области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти сотрудника военной полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного территориальным следственным отделом Следственного комитета по данному факту», — говорится в сообщении.
Наполним, в Чаплыгинском районе Липецкой области местный житель открыл стрельбу по сотрудникам военной полиции. В результате один из них получил смертельное ранение. Правоохранитель погиб на месте до приезда медиков.
Как писал KP.RU, мужчина применил огнестрельное оружие против правоохранителей, выполнявших свои служебные обязанности. В связи с произошедшим региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.