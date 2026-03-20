Kuna: на НПЗ Эль-Ахмади в Кувейте после удара беспилотника начался пожар

ДОХА, 20 марта. /ТАСС/. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в нефтяном порту Кувейта Эль-Ахмади в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Источник: Reuters

«Сегодня утром нефтеперерабатывающий завод Эль-Ахмади, принадлежащей Кувейтской нефтяной корпорации, подвергся ряду вражеских ударов беспилотникми, в результате чего в некоторых его установках произошел пожар», — приводит заявление компании агентство Kuna.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет, пожарные начали ликвидировать возгорание. Помимо этого, функционирование части мощностей на НПЗ было приостановлено.

