В массовом ДТП под Уссурийском пострадали 25 машин

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар — РИА Новости. Двадцать пять машин получили повреждения в ДТП на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток под Уссурийском, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
В соцсетях появились кадры массового ДТП на заснеженной федеральной трассе Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска. На них видно, что в аварию на проезжей части попали не менее семи автомобилей, в том числе грузовик, еще две машины съехали с трассы, а фура наехала на леерное ограждение. В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» РИА Новости сообщили, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено. В прокуратуре РИА Новости рассказали, что в ДТП попали 14 машин, проводится проверка.
«Сегодня днем на федеральной трассе А-370 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием 25 автомобилей. Пострадал один человек, погибших нет», — говорится в сообщении.
Для обогрева людей на месте работает подвижный пункт обогрева МЧС России.