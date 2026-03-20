В массовом ДТП под Уссурийском пострадали 25 машин

В соцсетях появились кадры массового ДТП на заснеженной федеральной трассе Хабаровск — Владивосток в районе Уссурийска. На них видно, что в аварию на проезжей части попали не менее семи автомобилей, в том числе грузовик, еще две машины съехали с трассы, а фура наехала на леерное ограждение. В подведомственном Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» РИА Новости сообщили, что движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено. В прокуратуре РИА Новости рассказали, что в ДТП попали 14 машин, проводится проверка.