Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев резко снизил число дронов для атак по регионам России: Минобороны привело сводку за ночь 20 марта

Силы ПВО уничтожили 26 дронов ВСУ над регионами России ночью 20 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 дронов ВСУ над регионами страны и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

14 беспилотников противника ликвидировано в Краснодарском крае, по два БПЛА — в Белгородской области и Крыму, по одному — в Брянской и Ростовской областей. Еще шесть дронов украинской армии были уничтожены над акваторией Черного моря.

Накануне российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 138 украинских беспилотников над регионами страны. В частности, 40 дронов противника уничтожены в Краснодарском крае, 35 в Крыму, 28 — на Ставрополье, восемь в Курской области, два — в Ростовской.

Также 19 марта ВСУ дронами атаковали Севастополь. В результате удара погиб мужчина — мирный житель, который находился в частном доме на территории СНТ.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
