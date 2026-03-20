Аферист под видом установщика окон украл у нижегородской пенсионерки 20 тысяч

Женщина впустила в квартиру человека, который представился сотрудником некой компании и предложил провести диагностику окон. Осмотрев их, аферист заявил, что нужно заменить детали двери на балкон и это будет стоить 25 тысяч рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, и «сотрудник» согласился провести все работы за 20 тысяч. Получив деньги, он ушел и больше не появился, а спустя несколько дней его телефон оказался недоступен.