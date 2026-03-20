Аферист под видом установщика окон украл у нижегородской пенсионерки 20 тысяч

80-летняя жительница Бора, поверив аферисту, лишилась 20 тысяч рублей. Мошенник проник в квартиру пенсионерки под видом сотрудника компании по установке окон, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Женщина впустила в квартиру человека, который представился сотрудником некой компании и предложил провести диагностику окон. Осмотрев их, аферист заявил, что нужно заменить детали двери на балкон и это будет стоить 25 тысяч рублей. Такой суммы у пенсионерки не оказалось, и «сотрудник» согласился провести все работы за 20 тысяч. Получив деньги, он ушел и больше не появился, а спустя несколько дней его телефон оказался недоступен.
Полиция ведет расследование по факту мошенничества, за которое грозит наказание в виде 5 лет лишения свободы.