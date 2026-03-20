В Красноярском крае мужчина чудом выжил после наезда поезда

Инцидент произошёл днём на железнодорожных путях в районе станции Зыково. Местный житель решил сократить путь и попытался пересечь рельсы перед приближающимся пассажирским составом. Машинист применил экстренное торможение, однако инерции движения было недостаточно, чтобы предотвратить столкновение.
Локомотив задел нарушителя. От удара мужчину отбросило в сторону. Бригада поезда незамедлительно вызвала медиков. Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего.
В КрасЖД напоминают, что с начала текущего года на путях региона погибли три человека, ещё двое получили тяжёлые травмы. Все случаи связаны с грубым нарушением правил безопасности и спешкой. Тормозной путь поезда в экстренной ситуации может составлять сотни метров, поэтому переходить дорогу разрешено только в установленных местах и при отсутствии приближающегося состава.