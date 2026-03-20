Житель Алматы уехал воевать за террористов и получил 8 лет — данные КНБ

Сегодня, 20 марта 2026 года, Комитет опубликовал отчет с некоторыми подробностями.
В нем сказано, что житель Алматы в 2017 году выехал за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
«В 2025 году в рамках совместных с иностранными партнерами мероприятий он был арестован за границей и конвоирован в Казахстан. По факту участия в террористической деятельности суд приговорил его к 8 годам лишения свободы».Пресс-служба КНБ РК.
Другой гражданин, житель Кокшетау, перебрался за границу в 2013 году.
Он, как уточнили в ведомстве, пропагандировал идеи терроризма и религиозного экстремизма в интернете.
«В результате проведенной КНБ во взаимодействии с зарубежной спецслужбой операции он был задержан и доставлен на Родину».Пресс-служба КНБ РК.
19 марта сообщалось, что КНБ остановил незаконный вывоз стратегических ресурсов из страны.