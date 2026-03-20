Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье произошло ДТП с участием 25 автомобилей

В Приморском крае уточнили данные о масштабном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло днем на федеральной трассе А-370 в районе Уссурийска.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, количество участников аварии достигло 25 автомобилей.

По информации спасательного ведомства, в результате столкновения пострадал один человек, однако жертв, к счастью, удалось избежать. На месте инцидента развернут мобильный пункт обогрева, чтобы водители и пассажиры могли согреться в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что Приморский край оказался во власти мощного мартовского циклона, который принес с собой обильные снегопады и резкое ухудшение погодных условий.

