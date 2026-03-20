В Приморье произошло ДТП с участием 25 автомобилей

В Приморском крае уточнили данные о масштабном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло днем на федеральной трассе А-370 в районе Уссурийска.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, количество участников аварии достигло 25 автомобилей.
По информации спасательного ведомства, в результате столкновения пострадал один человек, однако жертв, к счастью, удалось избежать. На месте инцидента развернут мобильный пункт обогрева, чтобы водители и пассажиры могли согреться в сложных погодных условиях.
Ранее сообщалось, что Приморский край оказался во власти мощного мартовского циклона, который принес с собой обильные снегопады и резкое ухудшение погодных условий.
