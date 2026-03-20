Дело завели на 22-летнего жителя Красноярска за рекламу наркотиков на стене

В Красноярске правоохранители пресекли деятельность молодого человека, который занимался незаконной рекламой наркотических веществ. Он наносил на городские здания граффити с призывами к покупке и распространению запрещенных средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По информации следствия, 22-летний житель Красноярска весной прошлого года откликнулся на предложение о «легком заработке» в одном из мессенджеров. Кураторы поручили ему наносить на стены зданий специальные трафареты с информацией о вакансиях в теневом бизнесе и способах приобретения запрещенных веществ. Выйдя на задание ночью, парень оставил «автографы» на торцах многоэтажек и в проходных дворах, полагая, что останется незамеченным.
Однако оперативники уже вели наблюдение за подозрительным гражданином. Сотрудники правоохранительных органов задокументировали каждый шаг злоумышленника, зафиксировав факты нанесения незаконных изображений. Впоследствии выяснилось, что начинающий «художник» сотрудничал с организованной группой, занимавшейся не только рекламой, но и оборудованием тайников-закладок. Один из таких схронов с наркотическим веществом был обнаружен и изъят полицейскими.
Теперь молодому человеку инкриминируют сразу несколько тяжких статей Уголовного кодекса: склонение к потреблению наркотических средств (пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 230 УК РФ), а также покушение на незаконный сбыт запрещенных веществ в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30, пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Остальные участники преступной схемы проходят по отдельному делу.