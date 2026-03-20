19 человек будут судить по делу об убийстве фельдшера в Атырау

Дальше один ударил, второй ответил, и за пару минут всё превратилось в дерущуюся толпу, где уже никто особо не разбирался, кто прав. Парни из Жумыскера, по версии следствия, решили, что их «опустили» и нужно восстановить репутацию. Позвонили своему знакомому, считавшемуся неформальным лидером. Тот включился в ситуацию, и дальше это уже была не просто драка, а подготовленная разборка. Созвонились, договорились встретиться, начали подтягивать людей.