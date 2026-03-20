19 человек будут судить по делу об убийстве фельдшера в Атырау

Среди обвиняемых безработные, заводчане, работники частной фирмы, юрист. Ранее ни у кого из них проблем с законом не было. Трагедия произошла в ночь на 17 августа 2025 года. В ресторане в Привокзальном проходила свадьба. Гости отдыхали, пили, шумели. Ближе к половине одиннадцатого между двумя парнями вспыхнул конфликт. Слово за слово, толчки, всё переросло в драку. Обоих вывели на улицу, но на этом всё не закончилось, наоборот, к конфликту подключились парни с обеих сторон.
Дальше один ударил, второй ответил, и за пару минут всё превратилось в дерущуюся толпу, где уже никто особо не разбирался, кто прав. Парни из Жумыскера, по версии следствия, решили, что их «опустили» и нужно восстановить репутацию. Позвонили своему знакомому, считавшемуся неформальным лидером. Тот включился в ситуацию, и дальше это уже была не просто драка, а подготовленная разборка. Созвонились, договорились встретиться, начали подтягивать людей.
Уже тогда, как считает следствие, у некоторых была установка поставить точку в этой ситуации грубой силой. К ночи всё стало серьезнее. Жумыскерская сторона собрала около 16 человек. Разъехались по машинам, прихватили оружие. Не просто палки или ножи, а охотничьи ружья, обрез, переделанный пистолет, еще один пистолет. Всё это, как установило следствие, хранилось и перевозилось незаконно.
Около полуночи две группы встретились в районе Химпоселка на пустыре возле Менделеева. Раздались выстрелы. Первыми открыли огонь представители противоположной стороны. В ответ неформальный лидер начал стрелять и сразу дал команду своим делать то же самое. После этого началась перестрелка. Один из таких выстрелов попал в 23-летнего Азамата Асылбекова, фельдшера службы скорой помощи. Пуля вошла в грудь, задела жизненно важные органы. Шансов не было: он упал и умер на месте.
Только после того, как парень упал замертво, люди стали быстро покидать место преступления. Оружие спрятали, часть закопали, часть укрыли у знакомых. Потом еще собирались, но уже не драться, а решать, как замести следы. Отдельно в деле проходит человек, который помогал прятать пистолет, его обвиняют в сокрытии преступления.