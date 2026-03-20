В Прикамье чиновника уволили за утрату доверия из-за дружбы с подрядчиком

Из-за липовых документов бюджет потерял деньги, выделенные на несуществующие работы.

Решение суда по иску прокуратуры о принудительном увольнении муниципального чиновника вступило в силу, сообщила прокуратура Пермского края.

Заместитель главы администрации Бардымского округа лишится должности из-за утраты доверия. Установлено, что чиновник покрывал знакомого подрядчика.

Директор строительной компании был его приятелем, и, чтобы уберечь его от штрафных санкций, муниципальный служащий подписал акты приёмки работ по фельдшерско-акушерским пунктам. При этом он заведомо знал, что строители фактически ничего не сделали. Более того, он настоятельно рекомендовал поставить подписи и другим членам комиссии.

Прокуратура внесла представление главе округа, но чиновника уволили только после судебного решения. Теперь исполнение судебного акта остаётся на контроле надзорного ведомства.